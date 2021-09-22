بمجرد إذاعة «صباحك ومطرحك».. المغردون: أفضل اختيار

جدة - نرمين السيد - مع بداية برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، غرد عدد كبير من مستخدمى تطبيق "تويتر" عبر حساباتهم الشخصية تحت هاشتاج باسم "صبحاوى علطول مع يونس"، للتعبير عن سعادتهم بالبرنامج وفقراته.





وتفاعل المغردون مع الهاشتاج "صبحاوى علطول مع يونس" مع بداية "صباحك ومطرحك" قائلين: "أفضل مذيع للأبد"، "رقم واحد"، "انت ويونس والمزيكا وبس"، "يونس أفضل اختيار فى الصباح". وتضمنت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين. برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.

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