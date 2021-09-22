اليوم العالمى بدون سيارات .. اعرف كل تفاصيله

جدة - نرمين السيد - من أفضل ما يتمناه السكان فى جميع أنحاء العالم هو الاستيقاظ من نومهم، وقد اختفت كل السيارات التى تسبب الإزعاج، والتلوث، حيث يأملون أن يشهدوا ذلك، ولو لـ يوم واحد، وهذا ما يحدث خلال الاحتفال بـ "اليوم العالمى بدون سيارات"، والذى يوافق اليوم 22 سبتمبر من كل عام.





ويهدف "اليوم العالمى بدون سيارات"، إلى التخفيف من انبعاثات عوادم المركبات وإبراز ضرورة حماية البيئة، حيث يعد إحدى أبرز آليات الأمم المتحدة لتعزيز الوعى العالمى فى هذا الشأن.

ويعتبر هذا اليوم منبرا عالميا للتوعية بقضايا البيئة فى العديد من دول العالم المتقدمة، حيث تحتفل به المؤسسات التى تؤدى عملا إيجابيا نحو البيئة، ولكن صداه لا يزال ضعيفا فى الدول النامية.

اليوم العالمى بدون سيارات

ومن مظاهر الاحتفال بهذا اليوم هو تظاهرة ينظمها المواطنون، مستقلين الدراجات الهوائية، بدلًا من السيارات، إسهاما منهم ولو بقدر بسيط فى الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء.

ويشترك فى تنظيم هذه الحملة، المنظمات والجمعيات التى تعنى بالبيئة والسلطات المحلية لكل مدينة، فى محاولة لإيصال رسالة تحذير من خطورة انبعاثات السيارات على صحة السكان وسلامة كوكب الأرض، وحث الناس على التقليل من استخدام السيارات والدراجات النارية التى تعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء.