جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى أنه يجب على الأمهات اختيار مكان مناسب للمذاكرة بشرط أن يكون جيد التهوية والإضاءة ويتمتع بالهدوء.
وحذر يونس من المذاكرة على السرير أو فى نفس مكان تجمع العائلة، ومن أيضا الجلوس بجانب الطفل أثناء المذاكرة بشكل مستمر حتى لا يشعر بالتوتر.
ونصح باختيار الطفل لمكتبه وموضعه وأدواته الشخصية، كما يجب أن يتناول وجبات خفيفة والحصول على قسط من الراحة أثناء المذاكرة.
وشدد يونس على خطورة ارتباط المذاكرة فى ذهن الطفل بالصوت العالى والصراخ من الأمهات، ولكن يفضل التعامل معه بهدوء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباحك ومطرحك.. نصائح للأمهات عند المذاكرة مع الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.