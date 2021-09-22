صباحك ومطرحك.. نصائح للأمهات عند المذاكرة مع الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى أنه يجب على الأمهات اختيار مكان مناسب للمذاكرة بشرط أن يكون جيد التهوية والإضاءة ويتمتع بالهدوء.

وحذر يونس من المذاكرة على السرير أو فى نفس مكان تجمع العائلة، ومن أيضا الجلوس بجانب الطفل أثناء المذاكرة بشكل مستمر حتى لا يشعر بالتوتر.

ونصح باختيار الطفل لمكتبه وموضعه وأدواته الشخصية، كما يجب أن يتناول وجبات خفيفة والحصول على قسط من الراحة أثناء المذاكرة.

وشدد يونس على خطورة ارتباط المذاكرة فى ذهن الطفل بالصوت العالى والصراخ من الأمهات، ولكن يفضل التعامل معه بهدوء.