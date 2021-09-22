صور- أزياء ونقشات تناسب خريف 2021

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ومن بين موديلات الملابس المنقوشة التى اعتمدت فى خريف وشتاء 2021، الطبعة الهندسية التى تتلائم مع الجسم الكيرفى لأن اختلاف أشكالها يمنح تشتيت للانتباه عن بعض مناطق الجسم.
وتستمر بعض النقشات فى خريف وشتاء 2021، منها نقشة الزهور التى تعد هى الخيار الأفضل لتنسيق الفساتين والملابس الصيفية مع المعاطف والجواكيت.
أما بالنسبة لنقشة الكاروهات لا يختلف عليها أحد مهما كان عمره، والتى يمكن ارتدائها مع بنطلون وحذاء رياضى أو بوت كإطلالة مناسبة للجامعة أو الخروجات المسائية.
ولكن تعد النقشة المقلمة هى النقشة الوحيدة التى تتناسب مع بعض أشكال الجسم، ولكن لا تناسب البعض الآخر، وتتلائم بشكل أكبر مع شكل جسم الكمثرى لأنها توحى بأن الجزء العلوى عريض، أو مع جسم الساعة الرملية.
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