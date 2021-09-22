صور- أزياء ونقشات تناسب خريف 2021

جدة - نرمين السيد - تحرص الفتيات على اتباع أبرز صيحات الموضة التى تميز كل موسم، حيث كان فى الصيف والربيع تنتشر موضة الألوان والنقشات المبهجة، أما فى الخريف والشتاء يوجد بعض النقشات والألوان الخاصة التى تميزهم.





ومن بين موديلات الملابس المنقوشة التى اعتمدت فى خريف وشتاء 2021، الطبعة الهندسية التى تتلائم مع الجسم الكيرفى لأن اختلاف أشكالها يمنح تشتيت للانتباه عن بعض مناطق الجسم.

وتستمر بعض النقشات فى خريف وشتاء 2021، منها نقشة الزهور التى تعد هى الخيار الأفضل لتنسيق الفساتين والملابس الصيفية مع المعاطف والجواكيت.

أما بالنسبة لنقشة الكاروهات لا يختلف عليها أحد مهما كان عمره، والتى يمكن ارتدائها مع بنطلون وحذاء رياضى أو بوت كإطلالة مناسبة للجامعة أو الخروجات المسائية.

ولكن تعد النقشة المقلمة هى النقشة الوحيدة التى تتناسب مع بعض أشكال الجسم، ولكن لا تناسب البعض الآخر، وتتلائم بشكل أكبر مع شكل جسم الكمثرى لأنها توحى بأن الجزء العلوى عريض، أو مع جسم الساعة الرملية.