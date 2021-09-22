تسريبات تكشف موعد طرح «Xiaomi CC11 Pro»

جدة - نرمين السيد - وأشارت التسريبات أن شاومى تستعد لطرح "Xiaomi CC11 Pro" بإمكانياته المميزة فى 27 سبتمبر المقبل، وفقا لموقع "Gizmochina".

ويعد "Xiaomi CC11 Pro" من فئة الهواتف التى تأتى بشاشة ذات جودة كبيرة، بالإضافة إلى أنه سيكون أسرع هاتف من شاومى على الإطلاق بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ويبلغ قياس شاشته 6.55 بوصة من نوع OLED، وبدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تمتعه بكاميرا خلفية بمستشعر 108 ميجابيكسل وعدسة بيريسكوب x5، مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل، مع وجود مكبر الأشعة تحت الحمراء.

ويتمتع الهاتف ببطارية ذات سعة 4300 ميللى أمبير فى الساعة مع سرعة شحن 55 وات، كما تدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.