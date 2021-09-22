صور- فساتين أنيقة على طريقة الألمانية «باربرا ماير»

جدة - نرمين السيد - وحققت باربرا شهرة واسعة فى مجال الأزياء والموضة، وخصوصا بعد ظهورها على أغلفة المجلات العالمية. ولم تكتفى بدورها كعارضة أزياء فقط بل دخلت عالم التمثيل، ونجحت فى تحقيق شهرة واسعة فى ساحة التليفزيون. وتحرص على نشر إطلالاتها ذات الطابع الأنيق عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وتنال إعجاب متابعيها لملابسها الأنيقة وملامحها الجميلة.

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