العراق تطلق أول قمر صناعى قريبا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة، رعد المشهدانى، فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن العراق سوف يطلق قريباً أول قمر صناعى عراقى فى الأجواء العراقية. وأضاف أن هذا الإنجاز جاء بتوجيه من قبل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى الذى أكد على مواكبة التطور التكنولوجى الحاصل فى قطاع الإتصالات الجديد.

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