عجوز تدخل جينيس فى رفع الأثقال

جدة - نرمين السيد - وتبلغ إيديث من عمرها 100 عام، وحطمت الأرقام القياسية فى رفع الأثقال فعد أن رفعت ما يزيد عن 150 رطلا، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وعملت إيديث مدربة الرقص وهى فى عمر 91 عاما ثم اتجهت لرفع الأثقال، بعد أن طلبت صديقتها كارمن جوتريرث، البالغة من العمر 77 عاما، البدء فى تمرين روتينى يساعد على علاج هشاشة العظام.

وبعدها طلبت منها أن تشاركها وتذهب معها إلى صالة الألعاب الرياضية، لذلك تشجعت إيديث للذهاب واختيار التدريب على رفع الأثقال، كما شجعتها صديقتها على التقديم لموسوعة جينيس.

وقام أحد المدربين فى صالة" CrossFit Jaguar" فى تامبا بتعليم الصديقتان رفع الأثقال، وبعد مرور 9 سنوات ما زالوا مشاركين فى برنامج رفع الأثقال، حيث تتمكن من حمل 40 إلى 150 رطلا أو أكثر.

كما تتدرب حاليًا لتشارك فى مسابقة فى نوفمبر بعد أن اضطرت إلى أخذ استراحة من جلسات الصالة الرياضية بسبب فيروس كورونا.