- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وتبلغ إيديث من عمرها 100 عام، وحطمت الأرقام القياسية فى رفع الأثقال فعد أن رفعت ما يزيد عن 150 رطلا، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".
وعملت إيديث مدربة الرقص وهى فى عمر 91 عاما ثم اتجهت لرفع الأثقال، بعد أن طلبت صديقتها كارمن جوتريرث، البالغة من العمر 77 عاما، البدء فى تمرين روتينى يساعد على علاج هشاشة العظام.
وبعدها طلبت منها أن تشاركها وتذهب معها إلى صالة الألعاب الرياضية، لذلك تشجعت إيديث للذهاب واختيار التدريب على رفع الأثقال، كما شجعتها صديقتها على التقديم لموسوعة جينيس.
وقام أحد المدربين فى صالة" CrossFit Jaguar" فى تامبا بتعليم الصديقتان رفع الأثقال، وبعد مرور 9 سنوات ما زالوا مشاركين فى برنامج رفع الأثقال، حيث تتمكن من حمل 40 إلى 150 رطلا أو أكثر.
كما تتدرب حاليًا لتشارك فى مسابقة فى نوفمبر بعد أن اضطرت إلى أخذ استراحة من جلسات الصالة الرياضية بسبب فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجوز تدخل جينيس فى رفع الأثقال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.