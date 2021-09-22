«آبل» تعمل على تطوير خاصية لمراقبة الصحة العقلية لمستخدمى آيفون

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "تيك كرانش" يأمل الباحثون أن تحليل البيانات مثل التنقل وأنماط النوم وكيفية مراسلة الآخرين يمكن أن يكشف السلوكيات المرتبطة بهذه الحالات العقلية.

ويمكن أن تشمل القياسات الأخرى تحليل تعبيرات الوجه وضربات القلب ومعدلات التنفس، وستجرى جميع عمليات معالجة هذه القياسات على الجهاز، دون إرسال بيانات إلى خوادم شركة "آبل".

كما تعمل الشركة على مشروعات بحثية يمكن أن تؤدى إلى تطوير هذه الميزات، إذ تدرس جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس حالات التوتر والقلق والاكتئاب بمقارنتها مع البيانات التى تجمعها أجهزة آيفون وساعات آبل الخاصة بـ3000 متطوع يتم تعقبهم فى دراسة بدأت هذا العام.

لكن لا تزال آبل وشركاؤها فى المراحل الأولى من هذا العمل، لذلك من المحتمل أن تمر بضع سنوات على الأقل قبل أن تضيف الشركة ميزات مراقبة الصحة العقلية إلى أجهزة آيفون.