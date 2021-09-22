للتخلص من الحرج.. طريقة أكل السمك فى المطاعم

ولكن يمكن تجنب ذلك الحرج والتمتع بتناول السمك بكل حرية عند معرفة إتيكيت تناول السمك وأصوله، وحينها يمكن تناوله فى أى مكان بدون أدنى خوف.
يقول الفوود بلوجر فؤاد القفاص، إنه لتناول السمك بشكل صحيح يجب الاستعانة بأدوات تناول السمك، فهناك أدوات خاصة يتم استخدامها وهى تختلف عن أدوات تناول الأنواع الأخرى من الأطعمة، فمثلا تختلف شوكة تناول السمك عن الشوكة العادية المستخدمة لتناول اللحوم، فتكون شوكة السمك أصغر حجما وذات رؤوس مضمومة سواء كانت ثلاث أو أربع رؤوس، كما يختلف شكل السكين عن شكل السكين العادى المستخدم لتناول اللحوم، فسكين اللحم يستخدم للتقطيع و لكن يستخدم سكين السمك لفصل السمكة عن بعضها البعض، لذلك يشبه السكين الخاص بتناول السمك المشحاف إلى حد كبير ولكنه بنفس حجم السكين العادى.
وأضاف فؤاد، أنه بالنسبة للقواعد الرسمية واتيكيت تناول السمك لا يمكن اقتسام السمكة الواحدة مع أحد، بل لكل فرد سمكة يجب تناولها.
وأضاف فؤاد القفاص، أنه طبقا لقواعد تناول السمك لا يمكن شطر السمكة إلى نصفين في الطبق الموجودة به، وإنما يجب نقلها إلى الطبق الخاص ومن ثم تنظيفها و تناولها، وعند نقل السمك من الطبق إلى الطبق الخاص يجب استخدام الأدوات المخصصة لذلك وتجنب استخدام اليدين نهائيا، كما يسمح إتيكيت تناول السمك بمغادرة الطاولة لغسل اليدين قبل استكمال تناول الطعام.
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