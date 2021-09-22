صاحب الـ 93 عاما يعود إلى بيته بعد ربع قرن على اختفائه وتأبينه

جدة - نرمين السيد - وتشير صحيفة Adevărul إلى أن الرجل يعيش بمدينة باكاو، فى رومانيا، وكان طوال عمره يتاجر بالمواشى، لذلك كان يترك عائلته بصورة دائمة، وفى عام 1991 غادر منزله ولم يعد كما هو معتاد.

وبحسب "روسيا اليوم"، بعد البحث عنه عدة أيام أعلن أقاربه وفاته وأقاموا الطقوس التقليدية لتأبينه.

ولكن فى نهاية شهر أغسطس 2021، توقفت سيارة أمام البيت الذى يعيش فيه أولاده وأسرهم، ما أثار دهشة الجيران عندما شاهدوا فاسيلى الذى فقد قبل 30 عاما ينزل من السيارة بنفس الملابس التى كانت عليه عندما غادر منزله.

بالطبع لم تصدق العائلة ما يحدث واعتقدوا أنها مزحة سيئة، ولكن اتضح لهم أن الشخص الذى أمامهم هو فعلا فاسيلى بنفس الملابس التى شوهد فيها آخر مرة قبل أن يختفى، وهو بحالة بدنية جيدة، بيد أنه يعانى من خرف الشيخوخة، ولم يتذكر ما حدث خلال 30 عاما، ويقول "كنت دائما فى البيت".

وعثر أقاربه فى جيبه على وثائقه الشخصية وتذكرة قطار إلى مدينة بلويستى تعود لعام 1991.

ويعتقد أقاربه، أن أحدهم أدرك أن هذا العجوز ضل طريقه وقرر إعادته إلى العنوان المثبت فى وثائقه الشخصية.