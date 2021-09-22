بغرفة تبريد.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف «Realme GT Neo2»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme GT Neo2" ببطارية تبلع سعتها 5000 ميللى أمبير مع شاحن فائق السرعة.
ويزود الهاتف بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".
ويوفر الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابيكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية داخل نوتش أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف بدقة 16 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.
وزودت ريلمى هاتف Realme GT Neo2، بغرفة تبريد مبتكرة بجزيئات الماس الفعلية حجمها 40-50 ميكرومتر، محاطة بورقة جرافين من الدرجة الفضائية وغرفة تبريد بخار ضخمة تبلغ مساحتها 4.129 ميلليميتر مربعا، والتى من المتوقع أن تخفض درجة حرارة الجهاز بما يصل إلى 18 درجة مئوية.
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