بغرفة تبريد.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف «Realme GT Neo2»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme GT Neo2" ببطارية تبلع سعتها 5000 ميللى أمبير مع شاحن فائق السرعة.

ويزود الهاتف بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".

ويوفر الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابيكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية داخل نوتش أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

وزودت ريلمى هاتف Realme GT Neo2، بغرفة تبريد مبتكرة بجزيئات الماس الفعلية حجمها 40-50 ميكرومتر، محاطة بورقة جرافين من الدرجة الفضائية وغرفة تبريد بخار ضخمة تبلغ مساحتها 4.129 ميلليميتر مربعا، والتى من المتوقع أن تخفض درجة حرارة الجهاز بما يصل إلى 18 درجة مئوية.