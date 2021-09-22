زوكربيرج يعلن عن مواصفات أحدث طراز من أجهزة بورتال

جدة - نرمين السيد - وأوضح زوكربيرج عبر بث حى من مطبخ منزله على قناته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن عدد من المميزات للجهاز الجديد.
ويعتبر الجهاز الجديد الذى أعلن عنه زوكربيرج، الجيل الثالث لأجيال أجهزة "بورتال" اللوحية لدردشة الفيديو التى أعلن عنها للمرة الأولى عام 2018.
الجهاز الجديد باسم Portal Go تصل تكلفته بالأسواق لـ 199 دولارا، وهو يفيد رجال الأعمال إذ يسهل محادثات الفيديو وإداراتها عن بعد.
والجيل الجديد من أجهزة بورتال Portal Go الذى أعلن عنه مارك زوكربرج، يأتى بشاشة بقياس 10 بوصات.
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