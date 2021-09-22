رمضان عبدالرازق: واجب عليك أن تصرف على بيتك حتى لو عندك مشاكل مع زوجتك

جدة - نرمين السيد - أضاف عبدالرازق خلال حواره إلى برنامج "الدنيا بخير" الذى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى على قناة "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن التكافل الأسرى هو أن يرعى الرجل أسرته وأكبر ذنب أن يتخلى عن أسرته وزوجته وأن لا يصرف عليها، متابعا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فى حديث شريف، حيث قال "اليد العليا خير من اليد السفلى"، ولهذا يجب الإنفاق على الأسرة بداية من الأب والأم والاخوات والزوجة والأبناء.

تابع أنه حتى أن إحضار كيس فواكه إلى البيت يعد أعظم ثواب وأجر عند الله تعالى لأن هذا يسمى ترتيب أولويات، وهذه "الشنطة وكأنها جهاد فى سبيل الله"، مضيفا أن الأولى هو الإنفاق على البيت وتعليم الأبناء.

كما شدد على أنه يجب إعطاء ذوى القربى حقوقهم، والصدقة على المسكين من الأقارب تعتبر صدقة وصلة رحم، لأن الإنسان يعطى لله تعالى وليس لشخص حتى ولو كان هناك مواقف بين الإنسان وبين الشخص الذى سيعطى له الصدقة.

"الدنيا بخير" برنامج دينى اجتماعى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى ويركز على قضايا وأخلاقيات المجتمع المصرى بشكل عصرى، ويذاع على قناة الحياة.