بدأت ممارسة رفع الأثقال فى عمر الـ91.. جدة أمريكية تدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وقالت إيديث والتى نجحت فى رفع 68 كيلوجراما، لموقع "يو إس أى توداى"، إن لرياضة رفع الأثقال أثرا إيجابيا كبيرا على صحتها.
وأوضحت الجدة إيديث أنها بدأت بممارسة رياضة رفع الأثقال عندما كانت فى الـ91 من عمرها، وكانت مترددة للغاية فى الذهاب لصالة الألعاب الرياضية فى بادئ الأمر.
وانضمت إيديث لإحدى صديقاتها فى ممارسة تمرينات تساعد على الوقاية من هشاشة العظام، وتزال السيدتان تمارسان رفع الأثقال بشكل شبه يومى.
وبحسب إيديث فإنها لا تتبع نظاما غذائيا محددا، كما أنها لا تتناول أى مكملات غذائية.
ووفق ابنها جارى مورواى، فقد كانت إيديث تقوم بأشياء غير متوقعة دائما، واصفا إياها بكونها مصدر إلهام وتحفيز.
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