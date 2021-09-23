بسبب تكاليف التدفئة.. البرد يهدد 3 مليون أوروبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "يورو نيوز"، قال الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال، فى تقرير أصدره اليوم الأربعاء: إن 15 بالمائة من العمال فى دول التكتّل يفتقرون إلى الأموال اللازمة لتشغيل التدفئة فى منازلهم، مشيراً أن تلك النسبة تمثل2.713.578 شخصًا.

وكانت أسعار الغاز والكهرباء فى جميع أنحاء أوروبا، شهدت ارتفاعاً فى الأسعار، ما زاد من احتمال ارتفاع قيمة فواتير الخدمات التى هى بالأصل مرتفعة، ما سيخلّف معاناة لدى الكثيرين، وخاصة فى أوساط اللذين تعرضوا لضربة مالية خلال جائحة "كوفيد-19"، وفقاً للتقرير المذكور.



وجاء فى التقرير أن 20 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى لديها حالياً حد أدنى قانونى للأجور يقل عن المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن قبرص لديها أعلى نسبة من العاملين الفقراء بواقع (45.6٪)، وهؤلاء غير قادرين على تحمل تكاليف التدفئة، منوهاً بأن قبرص تقدّمت فى ذلك على بلغاريا وليتوانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا.

وقال التقرير: إن الوضع تدهور فى 10 دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى خلال العقد الماضى، وإن الارتفاع الأخير فى أسعار الطاقة سيتسبب فى تعريض المزيد من العمال لمغبة انعدام التدفئة فى منازلهم.

وكانت سلوفيينا، الدولة التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، شهدت اليوم اجتماعاً لوزراء الطاقة والنقل فى التكتّل لمناقشة مقترحات تشريعات المناخ "الملائمة لـ 55" للمفوضية الأوروبية، وهذه المبادرة جاءت لمساعدة دول التكتّل الـ27 على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 55 بالمائة قبل حلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 1990.