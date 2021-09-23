نقص ثانى أكسيد الكربون يهدد بريطانيا ودولا أوروبية أخرى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى أسفر عن إغلاق العديد من شركات صناعة الأسمدة فى بريطانيا، وهى من أكبر موردى غاز ثانى أكسيد الكربون المستخدم فى العديد من القطاعات الصناعية، وخاصة فى الصناعة الغذائية والزراعة وكذلك الطاقة الذرية حيث يستخدم لتبريد المفاعلات.

وبالتالى يهدد نقص ثانى أكسيد الكربون القطاعات الصناعية الأخرى، التى يستخدم فيها.

وبحسب "روسيا اليوم"، أشارت شركة Nippon Gases التابعة للشركة القابضة العملاقة اليابانية TNSC، إلى أن قيمة مبيعاتها من الغازات الصناعية فى أوروبا بلغت 1.5 مليار دولار العام الماضى، وتقلصت إلى النصف تقريبا هذا العام.

وأكدت أن الأولوية فى التوريدات ستكون للمستهلكين النهائيين لثانى أكسيد الكربون، بما فيها المحطات الذرية ومنتجى اللحوم والمنشآت الطبية.

والأسبوع الماضى قالت شركة Yara النرويجية لصناعة الأسمدة أنها ستقلص إنتاج الأمونيا فى المصانع الأوروبية بنسبة 40% تقريبا بسبب أسعار الغاز القياسية.

بدورها، علقت شركة CF الأمريكية للأسمدة عمل منشأتين لها فى بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز، واضطرت السلطات البريطانية لتقديم المساعدة للشركة لكى تستأنف العمل.

وبالإضافة إلى شركات الأسمدة، تعانى أيضا شركات الطاقة الكهربائية جراء ارتفاع أسعار الغاز، حيث بات العديد منها على حافة الإفلاس.