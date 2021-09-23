دار أزياء إيطالية تدعم حملة التطعيم ضد كورونا بـ سترات جديدة

جدة - نرمين السيد - وطبعت دار الأزياء الإيطالية حرف "V" على السترات والذى يرمز لعلامتها التجارية، وتحته كلمة "Vaccinated" "أى مُطَعَّم" والتى تبدأ بالحرف نفسه فى اللغة الإنجليزية.

وقررت دار فالنتينو أن تخصص إيرادات بيع ستراتها الجديدة لـ منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، لدعم عملها مع آلية كوفاكس التى تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات وحصول البلدان الأكثر فقرا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بتصميم السترة، قالت الشركة أنها ستكون سوداء وكلمة "Vaccinated" مكتوبة على الصدر باللون الأحمر، وهو ما ابتتكرته شركة صغيرة فى لوس أنجلوس اسمها كلونى، دون أن تعلم دار فالنتينو بشأنها.

وقالت فالنتينو، فى بيان لها، إنه عندما علم بيير باولو بتشولى، مصمم الدار، بشأن المبادرة، قرر شراء أول 5 قطع يتم صنعها، كما قرر إهداءها إلى أصدقائه ومنهم ليدى جاجا.