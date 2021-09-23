صور- طريقة تنسيق الأقراط وفقا لشكل الوجه

جدة - نرمين السيد - وهناك أشكال مختلفة من الوجه، تحتاج إلى أقراط معينة حتى تتناسب معها، فمثلا شكل الوجه المربع يحتاج إلى الأقراط الدائرية أو الطويلة ذات التصاميم المستديرة حتى تساعد على موازنة مظهر مرتديته.

أما الوجه الدائرى أى الذى يمتلك أصحابه خدود مستديرة، تعد الأقراط المناسبة لهم هى المتدلية سواء القصيرة أو الطويلة.

وبالنسبة لشكل الوجه القلب الذى يتميز بجبهة أوسع من الخدين ووجه يضيق باتجاه الذقن، ويحتاج أصحابه إلى الأقراط ذات المنحنيات.

ويعتبر الشكل البيضاوى هو الأسهل من حيث تنسيق الأقراط، حيث يتمتع بجبهة غير عريضة، ويتناسب مع بعض الأشكال مثل اللآلئ وأقراط الدمعة والأشكال البيضاوية.

ويتميز شكل الوجه الماسى بجبهة وذقن أضيق من عظام الوجنتين، وتعتبر الأقراط التى يزيد عرضها عن الطول خيارًا جيدًا.