فيديو - حقيقة اصطدام كويكب بحجم ساعة بيج بن بكوكب الأرض

تابع شاكر خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العواصف الشمسية تؤثر على الأقمار الصناعية أو الأشياء التى تدور حول الأرض، ولكنها لا تقطع الاتصالات.
كما كشف رئيس قسم الفلك بالمركز القومى للبحوث الفلكية حقيقة اصطدام كويكب بحجم ساعة بيج بن بكوكب الأرض، وقال إن الأخبار المتداولة خائطة لأنه ليس على بعد واحد ونصف ميل لأنه على مسافة آمنة والأرض تحسب الأجسام التى يمكن أن تصطدم بالكوكب وهى أشياء بسيطة حتى عام 2030.
وأضاف أن هناك منظاير عديدة فى مصر تراقب وترصد الأجسام القريبة من الأرض، سواء الطبيعية أو الصناعية، فهناك آلاف الاجسام الصناعية موجودة حول الأرض وهى التى أطلقها العالم منذ الخمسينات وهى أصبحت مثل "خلايا النحل" فى مدار الأرض، وهذه لها وقت وتسقط.
أما الأشياء الطبيعية، أوضح شاكر أنها عبارة عن الكويكبات والمذنبات وهى تحصل فى فصل الخريف مثل الشهب وهى تحدث من 20 إلى 21 أكتوبر، وهناك شهب التوأميات وهى من 3 إلى 30 ديسمبر، وهى ستبدو مثل الألعاب النارية.
برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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