صور - أزياء مُبهجة للإسبانية كلارا ألونسو

جدة - نرمين السيد - وتألقت كلارا ألونسو فى مجال الموضة والأزياء وحققت شهرة واسعة، خصوصا بعد ظهورها على أغلفة المجلات العالمية.

وتتميز كلارا، 34 عاما، ببساطتها الشديدة وملابسها المبهجة دائمًا، وأصبحت وجه لماركة جيس وأكس أرمانى، ليلمع اسمها بين عارضات الأزياء.

وتسعى للحفاظ على رشاقتها من خلال التزامها بممارسة التمارين الرياضية، حتى تزيد أناقتها ورشاقتها فى مجالها.