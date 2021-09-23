أهم مزاياه.. شركة «HP» تطرح لاب توب جديدا

جدة - نرمين السيد - ويتمتع لاب توب "Specter x360 16" بشاشة مميزة حيث تأتى بدقة 4K وقياسها يبلغ 16 بوصة، بالإضافة إلى بطارية يبلغ عمرها 17 ساعة فى كل شحنة، وفقا لموقع "Newsbytesapp".

ويحتوب اللاب توب على كاميرا ويب من نوع GlamCam بدقة 5 ميجابكسل، التي تدعم "Beauty Mode"، لتحسين المظهر المرئى للمستخدم أثناء مكالمات الفيديو.

ويأتى الجهاز بميزة "Auto Iframe" التى تحافظ على تركيز الكاميرا وضبط الإطار على المستخدم حتى أثناء الحركة، كما يوفر الجهاز تصحيح الإضاءة وتحسين الصوت أثناء المكالمات.

ويتم تشغيل اللاب توب Specter x360 16 بمعالج شركة Intel، من نوع Core i7، من الجيل الحادى عشر، مع بطاقة رسومات EVO، ووحدة معالجة رسوميات من نوع NVIDIA GeForce RTX 3050.

ويأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 16 جيجا بايت، وذاكرة Intel Optane Memory لجعل محركات الأقراص أسرع، تأتى بسعة 32 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة التخزين الداخلية سعة 512 جيجابايت، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 10.

وجاء الجهاز بلونين الأزرق والأسود، وبسعر يبلغ 1639 دولار، أى ما يعادل 25 ألف جنيه مصرى.