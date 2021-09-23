العثور على أقدم مجوهرات فى العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، عثر العلماء على مجموعة المجوهرات المكونة من 33 خرزة، أثناء أعمال تنقيب بين عامى 2014 و2018، فى كهف بزمون على مقربة من الصويرة المغربية، واعتبر عالم الأنثروبولوجيا ستيفن إل كوهن، أن ما عثر عليه فريقه، يعد أقدم دليل معروف حتى الآن على استخدام أجدادنا للمجوهرات، التى قاموا بصناعتها بحرفية عالية.
وأضاف كوهن: "قد تكون هذه الخرزات طريقة كان البشر يعبّرون من خلالها على طابعهم الخاص فيما يتعلق بالمظهر العام، فضلا عن كونها أداة مرتبطة بهويتهم".
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