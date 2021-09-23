فيديو.. إطلاق أول قاطرة ذاتية القيادة بتحكم عن بعد بمسافة 1.850 كيلومتر

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة Sea Machines، الرائدة فى تطوير أنظمة القيادة والتحكم الذاتية القيادة للصناعة البحرية، قاطرة مستقلة يتم التحكم فيها عن بعد عبر مسافة 1000 ميل بحرى (1.850 كيلومتر) حول الدنمارك.





والقاطرة تسمى Nellie Bly يتم التحكم فيها بالكامل على متن السفينة بواسطة التكنولوجيا المستقلة، ولكن يتم تشغيلها تحت سلطة الضباط الموجودين فى الولايات المتحدة، ويهدف الاختبار إلى إظهار إمكانية دمج التكنولوجيا المستقلة للحصول على مجموعة من المزايا التى تعتمد على التكنولوجيا بالنسبة للشركات العالمية التى تدير أساطيل سفن الشحن والقاطرات والعبّارات والعديد من الأنواع الأخرى من زوارق العمل التجارية. وتمثل Machine Odyssey، وفقا للعربية نت، حقبة جديدة فى العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا التى تدفع العمليات البحرية فى القرن الحادى والعشرين.

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