لأطفالك.. طريقة تحضير القرنبيط البانيه

جدة - نرمين السيد - وهناك الكثير من الأمهات يستعينون بالقرنبيط لتقديمه فى شكل جديد للأطفال، خلال وجبة شهية ومميزة.

ولتحضير القرنبيط البانيه بطبقة لذيذة مقرمشة، نحتاج إلى بعض المقادير، وهى:

-4 أكواب من الماء المغلى.

-كوب وربع حليب.

-ملعقة صغيرة من السكر.

-ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

-2 ملعقة صغيرة من الكمون.

-حبة قرنبيط.

-2 بيضة.

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-كوب من الكعك المطحون.

-2 ملعقة كبيرة من النشا.

-3 أكواب من الزيت النباتى.

طريقة التحضير:

إحضار الماء المغلى فى قدر على نار متوسطة، ومعها كوب من الحليب والسكر ونصف كمية الملح والكمون، ويتم خلطهم جيدا لوضع القرنبيط بداخله وغطية القدر وتركه على النار لمدة 10 دقائق حتى يتم سلقه.

وفى وعاء آخر يوضع البيض مع الكمية المتبقية من الحليب، والكمية المتبقية من الملح والكمون والفلفل الأسود ويتم خلطهم حتى تتجانس المكونات.

وفى وعاء آخر يخلط الكعك والنشا، ويصفى القرنبيط من الماء وتغميس كل قطعة بخليط البيض ثم تغليفه بخليط الكعك والنشا فى طبق جانبى.

ويتم تحمية الزيت فى قدر على النار، وقليه مع تقليبه فى الزيت حتى تتحمر، وتصفيتها من الزيت لتقدم ساخنة.