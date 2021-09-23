بإمكانيات مميزة.. مواصفات هاتف «Nokia G50 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف نوكيا الجديد "Nokia G50 5G" متوافقا مع شبكات الجيل الخامس 5G، وفقا لموقع "gsmarena". ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 أو 64 جيجابايت. ويتمتع الهاتف بشاشة كبيرة على شاشة كبيرة من LCD، بدقة عرض +HD، تبلغ دقتها 720× 1560 بكسل، وتأتى بقياس 6.82 بوصة. ويضم الجزء الخلفى من الهاتف مجموعة من ثلاث كاميرات داخل تصميم دائرى، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة واسعة جدا بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل. ويحزم هاتف Nokia G50، بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، يمكنها الشحن بشكل أسرع بقدرة 18 وات، ويبلغ سعره 270 يورو أى ما يزيد عن 5000 جنيه مصرى.

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