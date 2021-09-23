فيديو- احتراق شعر عارضة أزياء شهيرة فى حفل عيد ميلادها

جدة - نرمين السيد - ووقع أثناء الاحتفال بعيد ميلاد عارضة الأزياء نيكول ريتشى، أمر غريب تسبب فى عدم استكمال تصوير الفيديو، وذلك بسبب تعرضها للحرق، وفقا لما جاء فى موقع "insider". وظهرت نيكول فى الفيديو وهى تحاول أن تطفئ الشموع، وحدث وقتها خطأ لتتشابك النيران بأطراف شعرها خلال عيد ميلادها الـ 40. وتحولت أصوات الاحتفاليات والضحك والغناء إلى صراخ، ولم يتم الإفصاح عن ما حدث بعدها.

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