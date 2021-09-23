جدة - نرمين السيد - وسيتمكن المشاركين من بدء الفاعليات باختيار مرحلة الوصول المبكر والتى تصل مدتها إلى 10 ساعات وستوفر لك الفرصة التجريب الأول. وشهدت السنوات الماضية تنشيط تطبيق FUT على الموقع الإلكترونى عند الساعة الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية. ولن يتمكن الأشخاص الذين يرغبون فى تكوين فريق جديد بوضع Ultimate Team للمرة الأولى فى فيفا 22، لأن هذه الخدمة متاحة فقط «للاعبين القدامى» فى FUT وهو ما يسبب مشكلة فى سوق الانتقالات للجدد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل الإصدار الرسمى بـ أسبوع.. طرح لعبة FIFA 22 للتجربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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