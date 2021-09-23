MateBook.. هواوى تكشف مواصفات أحدث لاب توب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن الموديلات الجديدة تعتمد على معالجات إنتل Tiger Lake H35 مع شاشة فائقة الوضوح وساطعة للغاية. وأكدت هواوى تطابق التجهيزات التقنية فى أجهزة اللاب توب MateBook 13S وMateBook 14S الجديدة، باستثناء قياس الشاشة 13.4 و14 بوصة وكذلك الوزن 1.23 و1.34 كجم، كما أنها تتوافر باللون الأخضر والأسود والفضى. وتشتمل التجهيزات التقنية على شاشة تعمل بدقة الوضوح 2520 x 1680 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وبنسبة باعية 3:2 ونسبة تباين 1500:1 ودرجة سطوع 400 نيت، وبفضل الحواف النحيفة للغاية فإن نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز تبلغ 90%. واعتمدت هواوى فى أجهزة اللاب توب الجديدة على معالجات إنتل Core i5-11300H وCore i7-11370H بسرعة 4.4 و4.8 جيجاهرتز مع بطاقة الرسوميات Iris Xe Graphics G7، بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائى LPDD4x-4.266 سعة 16 جيجابايت وذاكرة داخلية M.2-SSD سعة 512 جيجابايت، ويزخر الموديل الفاخر MateBook 14S بذاكرة واحد تيرابايت.

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