فيديوجراف- FIFA 2022.. إمكانيات متطورة للنسخة الجديدة من أشهر ألعاب الفيديو

جدة - نرمين السيد - وتصدر لعبة بواسطة شركة إلكترونيك آرتس بعلامة EA Sports"، وستكون مُتاحة بتاريخ 8 أكتوبر 2021. تتوافق نسخة 2022 مع المنصات الجديدة "بلايستيشن - إكس بوكس - جوجل - ويندوز 10". ومن أهم الإضافات الجديدة المتوقعة لـ FIFA 2022، وجود كأس العالم لكرة القدم 2022 وتقنية حكم الفيديو الـVARوظهور لاعبين جُدد. وتشهد النسخة الجديدة تحسين وترقية الأداء بشكل عام وشكل وجودة الملاعب واللاعبين.

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