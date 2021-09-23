جدة - نرمين السيد - أضاءت الألعاب النارية، سماء العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الخميس، احتفالا باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الألعاب النارية تضىء سماء الرياض ابتهاجا باليوم الوطنى السعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.