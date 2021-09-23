عقوبة غريبة على رجل متهم بمحاولة اغتصاب فى الهند

جدة - نرمين السيد - وقررت المحكمة إطلاق سراح رجل هندى متهم بمحاولة اغتصاب بكفالة، لكن بشرط أن يغسل ويكوى ملابس جميع النساء فى قريته لمدة ستة أشهر. وسيتعين على لالان كومار البالغ من العمر 20 عاما، شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس نحو ألفى امرأة فى قرية ماجهور بولاية بيهار. وقال ضابط الشرطة فى منطقة مادهوبانى بولاية بيهار سانتوش كومار سينج لوكالة "فرانس برس"، إن كومار الذى يغسل الثياب لكسب عيشه، كان أوقف فى أبريل بتهم تشمل محاولة الاغتصاب، ولم يحدد بعد موعد لمحاكمته. وعلقت رئيسة المجلس القروى نسيمة خاتون على القرار قائلة إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة".

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