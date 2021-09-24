1000 دولار لكل موظف.. آبل تمنح مكافآت لموظفيها فى خطوة نادرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة آبل عن منح موظفى متاجرها مكافآت الشهر المقبل، وهى خطوة نادرة تأتى عقب جهد كبير لإعادة عمليات البيع بالتجزئة إلى المسار الصحيح بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.





وستقدم الشركة 1000 دولار لكل موظف فى قطاع التجزئة تم تعيينه قبل 31 مارس، بينما سيحصل أى شخص انضم للشركة بعد هذا التاريخ على 500 دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. وسيحصل الموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل فى موسم التسوق فى العطلات على 200 دولار. وسيحصل موظفو "آبل كير"، قسم الدعم الفنى، وموظفو المبيعات عبر الإنترنت أيضا على مكافآت.

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