بوت تشيلسى يسيطر على موضة الأحذية الشتوية للرجال بتصميمات مدهشة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمجلة "Esquire" المعنية بأخبار الموضة، يصل بوت تشيلسى إلى الكاحل، ويأتى بموديلين، أحدهما الشمواه، حيث يمكن أن ينسقه أصحاب المظهر الكاجوال مع بنطال جينز أو سروال شينو، ويأتى فى الغالب باللون البنى أو البيج.

أما الموديل الثانى من بوت تشيلسى، فهو مصنوع من الجلد الأملس وذو مظهر كلاسيكى أنيق، ويأتى باللون الأسود أو البني، ويتناغم مع البدلة.