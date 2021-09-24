بالأرقام.. إحصائيات مهمة لدعم أوروبا للتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع للرأى حديث أجراه مقياس "يوروباروميتر" الاستقصائى، التابع للمفوضية الأوروبية، أن الشعوب الأوروبية أظهرت دعما قويا تجاه العلم والتكنولوجيا، إذ رأى 9 من كل 10 مواطنين أوروبيين أن التأثير العام للعلوم والتكنولوجيا على حياتهم إيجابيا بدرجة كبيرة حتى الآن.





وأظهر الاستطلاع الذى جاء تحت عنوان "معرفة المواطنين الأوروبيين ومواقفهم تجاه العلوم والتكنولوجيا ونشرته المفوضية صباح اليوم عبر موقعها الإلكترونى الرسمى أن أغلب المستطلع أراؤهم يعتدون أن التقنيات قيد التطوير حاليا تترك تأثيرا إيجابيا على أسلوب حياتهم فى العشرين عاما المقبلة، لا سيما فيما يخص تقنيات الطاقة الشمسية (92 %) واللقاحات ومكافحة الأمراض المعدية (86%) والذكاء الاصطناعى (61%).

علاوة على ذلك، كشفت النتائج عن مستوى عال من الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا (82%) ورغبة المواطنين فى معرفة المزيد عنها فى أماكن مثل المتاحف والمكتبات (54%)، وفى العديد من المجالات، نما اهتمام مواطنى الاتحاد الأوروبى بالعلوم والتكنولوجيا وأهمية المشاركة فيها خلال السنوات الأخيرة.

وغالبا ما ذكر المستجيبون الرعاية الصحية والطبية ومكافحة تغير المناخ عند سؤالهم عن المجالات التى يمكن أن يحدث فيها البحث والابتكار فرقا، فيما اتفقت هذه النتائج مع الاهتمام المتزايد بالاكتشافات الطبية الجديدة، والتى نمت من 82% إلى 86% منذ عام 2010 "بحسب ما جاء فى الاستطلاع".

وتعليقا على ذلك، قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب بالاتحاد الأوروبى ماريا جابرييل "إن الموقف الإيجابى العام تجاه العلم والتكنولوجيا مطمئن لأنهما ضروريان للاستجابة لقضايا رئيسية مثل فيروس كورونا، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجى، ومجموعة أخرى من التحديات الملحة. فى الوقت نفسه، نحتاج إلى الاستجابة لمخاوف المواطنين من أن فوائد العلم والتكنولوجيا ليست موزعة بالتساوى، وإيلاء مزيد من الاهتمام لأبعاد النوع الاجتماعى فى محتوى البحث واستكشاف كيف يمكن إجراء البحث والابتكار بمشاركة أعلى من قبل المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين".

وأخيرا، أوضح الاستطلاع أن العديد من مواطنى الاتحاد الأوروبى اعتقدوا بأن العلوم والتكنولوجيا تساعد فى الغالب على تحسين حياة أولئك الذين هم بالفعل فى أفضل حال (57%) ولا تولى اهتماما كافيا للاختلافات بين احتياجات النساء والرجال (23%)، كما يعتقد أكثر من نصف المستجيبين أن الباحثين فى الصين (58%) والولايات المتحدة (57%) واليابان (54%) يتقدمون على الباحثين فى الاتحاد الأوروبى من حيث تحقيق الاكتشافات العلمية.