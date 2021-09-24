11 ثغرة أمنية.. جوجل تصدر تحذيرا عاجلا للمستخدمين 

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الشركة بيانا عاجلا ذكرت فيه أن هناك ثغرة أمنية فى المتصفح الحالى، وأن تحديث المتصفح سيقلل بل ويمنع تهديدا أمنيا يستهدف مليارات المستخدمين. ويستخدم "جوجل كروم" الآن ما يقارب 2.65 مليار مستخدم حول العالم، ويهيمن المتصفح العملاق على سوق متصفح الويب. وذكرت جوجل أن تحديث المتصفح سيعمل على إصلاح 11 ثغرة أمنية قد تعرض بيانات المستخدمين للخطر.

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