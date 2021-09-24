توقعات بارتفاع قياسى لاقتصاد تطبيقات الهواتف بقيمة 34 مليار دولار

وأفادت الشركة أن تلك الزيادة تشير إلى أن جائحة "كوفيد-19" تركت تأثيرا دائما على عادات المستهلكين وسلوكهم عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام الناس الآن لتطبيقات الترفيه والتسوق والعمل والتعليم وغير ذلك.
وكشفت تحليلات الشركة أن تطبيقات هواتف أندرويد تتفوق على "آى أو إس" من حيث معدلات تحميل التطبيقات، لكن العكس هو الصحيح عندما يتعلق الأمر بإنفاق المستهلكين؛ إذ تستأثر أجهزة "آيفون" بنسبة 65% من معدل الإنفاق الاستهلاكى العالمى على هذا القطاع.
وأضافت أن إنفاق المستهلكين على تطبيقات "آى أو إس" ارتفع بنسبة 15% على أساس سنوى إلى 22 مليار دولار، و15% على أساس سنوى على جوجل بلاى وصولا إلى حوالى 12 مليار دولار.
كما تتوقع تحليلات الشركة نمو معدل تحميل التطبيقات فى الربع الثالث بنسبة 10% على أساس سنوى لتصل إلى مستوى قياسى يبلغ 36 مليار دولار، وتحديدا فى الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل.
كما شوهد أقوى نمو فى البرازيل والفلبين والمكسيك، وقد بدأ سوق أمريكا اللاتينية فى جذب انتباه الناشرين العالميين الآن أيضا بوصفه يتمتع بإمكانات النمو.
وتشمل القطاعات التى تقود نمو التحميلات فى التطبيقات، السفر والتعليم والطب -وكلها مرتبطة بآثار الوباء. إذ ارتفع معدل تنزيل تطبيقات السفر بنسبة 35% على أساس ربع سنوى على جوجل بلاى، و15% على "آى أو إس" مع ازدياد موسم السفر الصيفى وسط انتشار اللقاح على نطاق واسع.
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