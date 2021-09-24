هندسة القاهرة تفوز بـ 6 جوائز فى المسابقة الدولية للطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصد كلية الهندسة 6 جوائز دولية بالمسابقة الدولية للطاقة المتجددة 2021 فى لشبونة بالبرتغال"هوم كيت" لتصميم منازل معيارية مستدامة لسكان الاحياء الفقيرة العشوائية فى زمن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن 22 من طلاب وخريجى ومعيدى كلية الهندسة، شاركوا فى المسابقة وفازوا بالجائزة الثانية والثالثة، إلى جانب 4 جوائز تقديرية .





وقال الدكتور محمد الخشت - فى تصريح له اليوم - إن دعم الطلاب والباحثين من الشباب المصرى الواعد للمشاركة فى المحافل الدولية والمسابقات الدولية الكبرى انطلاقاً من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ورؤية مصر 2030 واسترتيجية التنمية المستدامة ورفع اسم مصر دولياً كاحد أولويات جامعة القاهرة، مؤكدا على أن الجامعة حريصة على دعم أبنائها من المبتكرين وبما يدعم جهود الدولة فى مواجهة التحديات على كافة المستويات ومختلف القضايا.

وأشار الدكتور الخشت، أن المشروع الفائز بالجائزة الثانى يهدف إلى تصميم منازل مستدامة و خضراء لسكان المناطق العشوائية الفقيرة من مواد معاد تدويرها لتواجه الكوارث الناتجة عن التغير المناخى كالعواصف والفيضانات والجفاف فى ظل وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبب عدم توفر الخدمات والمرافق الأساسية للمعيشة وعدم الاستقرار السكنى والاضطرار للانتقال بصورة مستمرة .

ونوه الخشت، إلى أن المشروع الفائز بالجائزة الثالثة يهدف إلى تحويل المناطق غير الرسمية (العشوائيات) فى القاهرة الكبرى إلى مناطق اّمنة مستدامة يستطيع فيها المواطن العيش بحياة كريمة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية و تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان هذه المناطق فى أحياء القاهرة الكبرى بواسطة أساليب منخفطة التكاليف، الطاقة المتجددة (الشمسية)، وتدوير المياة والمخلفات، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور الخشت، على أن جميع مشروعات الفرق البحثية الفائزة تحت تصرف الدولة المصرية للاستفادة بها فى جهود القضاء على العشوائيات.