صور- أزياء ربيع وصيف 2022 تستعين بموضة السبعينيات 

جدة - نرمين السيد - أطلقت دار أزياء عالمية شهيرة مجموعتها الجديدة لأزياء ربيع وصيف 2022، والتى اختارت طابع موضة السبعينيات، بتصاميم عصرية تناسب المرأة العصرية وتواكب الموضة العالمية.





ويطغى اللون الأبيض على أغلب أزياء التشكيلة الجديدة، بالإضافة إلى ستايلات جريئة ومميزة بألوان مبهجة.

وتتميز أغلب هذه الأزياء بأنها تناسب المرأة العصرية التى تبحث عن التميز والجمال.

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