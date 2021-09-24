وذكرت الشركة - فى بيان اليوم الجمعة - أن ذلك يأتى فى إطار الخطة الموضوعة مؤخرا من جانب الشركة، برئاسة عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، من أجل سرعة مد وتجهيز شبكة الاتصالات وتركيب أبراج إرسال المحمول داخل أراضى المشروع فى منطقة "المغرة".
وأضافت أن أعمال تجهيز شبكة الاتصالات تشمل إنشاء وتركيب أربعة أبراج إرسال داخل أراضى المشروع فى "المغرة"، فى حين تم بالفعل إنهاء التركيبات لثلاثة أبراج ربط أخرى تقع عند منطقة العلمين، والتى من المقرر أن تقوم بتقوية الإرسال وربط شبكة الاتصالات داخل أراضى المليون ونصف المليون فدان فى المغرة بالشبكة الرئيسية.
وأشارت شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى أنها تعكف حاليا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات اللازمة لتركيب الأبراج ومد الشبكات، وكذا التواصل بشكل يومى مع كافة الأجهزة والجهات المختصة، المعنية بإنهاء وتشغيل شبكة الاتصالات فى منطقة "المغرة"، وذلك استعدادا لبدء التجريب التنفيذى للشبكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتوفير أفضل خدمة اتصالات ممكنة لصالح المنتفعين من أراضى المشروع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيب أول برج اتصالات بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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