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جدة - نرمين السيد - أكد الإعلامى أحمد فايق خلال حلقة اليوم الجمعة، من البرنامج الذى يقدمه على قناة "dmc"، أن مصر مليئة وتفيض بالمواهب الجميلة مثل أنس، مشددا على أن مصر ستظل طوال عمرها هى دولة تلاوة القرآن الكريم.
من جهته، قال أنس إنه ختم القرآن الكريم فى الصف الخامس الإبتدائى، موضحا أنه حاكى قراءة مشايخ وآئمة الحرم المكى وبالنسبة إلى القراء المصريين فكل شيخ لديه طريقة تختلف عن الآخر.
تابع الشوادفى أنه يطمح إلى أنه يكون طبيبا فى تخصص العظام، حيث يوجد مشايخ كثر حافظوا على قراءة القرآن والطب وهو علم أسمى يريد تحقيقه فى الحياة، مشيرا إلى أنه أتمم قراءة السبع المتواترة والثلاث المكملة للعشرة.
يذاع برنامج "مصر تستطيع" يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء.
البرنامج يهتم بشؤون العلماء والخبراء المصريين المقيمين فى الخارج وأى كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن فى إطار خطة التنمية الجارى تنفيذها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. أنس الشوادفى طبيب وحافظ للقرآن يسير على خطى أبو العينين شعيشع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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