فيديو - تعطل حركة قطار فى بيرو بسبب قافلة من الطيور

جدة - نرمين السيد - وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر 7 إوزات تسير فى هدوء ولا مبالاة على قضبان القطار، والتقط مقطع الفيديو من داخل كابينة قيادة القطار. وأطلق قائد القطار صافرة تنبيه فى محاولة لإبعاد الإوزات، إلا أنها أصرت على سيرها فوق القضبان مجبرة قائد القطار على السير خلفها ببطء لعدة أمتار.

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