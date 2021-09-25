فيديو.. لحظة انفجار جديد فى بركان جزر الكنارى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قال برنامج مراقبة تابع للاتحاد الأوروبى، إن الحمم البركانية دمرت قرابة 400 مبنى فى لا بالما، بما فى ذلك العديد من المنازل، على الجانب الغربى من الجزيرة التى يقطنها 85 ألف شخص.

وأضافت أن الحمم البركانية تمتد على مساحة 180 هكتارا (ما يقرب من 20 ألف قدم مربع) وقد أغلقت 14 كيلومترا من الطرق.

وقالت حكومة جزيرة لا بالما إن المسؤولين سجلوا 1130 هزة أرضية فى المنطقة خلال الأسبوع الماضى حيث اهتزت سلسلة جبال كومبر فيخا البركانية بانفجارات من الحمم البركانية المنصهرة.

وأوضحت شرطة الحرس المدنى فى تغريدة على تويتر إن الانفجارات تطلق رمادا يصل ارتفاعه إلى 4500 متر، ونصحت السلطات المحلية الناس بحماية أنفسهم من الرماد باستخدام أقنعة الوجه.

واستمرت الحمم البركانية فى الانزلاق ببطء على سفح التل، حيث شكك الخبراء فيما إذا كانا سيغطيان ما تبقى على بعد كيلومترين من البحر بسبب تقدمهما البطيء.

وقالت صحيفة "جارديا سيفيل"، إن أحد تدفقات الحمم البركانية قد توقف تقريبا ويتحرك الآخر بسرعة تتراوح بين 4 و5 أمتار فى الساعة.

يقول العلماء إن تدفقات الحمم البركانية قد تستمر لأسابيع أو شهور.

لم تبلغ السلطات عن أى ضحايا من الثوران. كان العلماء يراقبون النشاط البركانى وحذروا من ثوران محتمل، مما سمح بإجلاء ما يقرب من 7000 شخص فى الوقت المناسب.