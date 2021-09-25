جوجل : طرح خاصية إخفاء الصور الحساسة لمستخدمى أندرويد

جدة - نرمين السيد - وكانت جوجل قد أعلنت عن هذه الخاصية فى شهر مايو الماضي، خلال مؤتمر المطورين السنوي، وأتاحتها فقط لمستخدمى هواتف بيكسل، لكنها قررت الآن إتاحتها لمستخدمى أندرويد بدايةً من الإصدار 6.0 وللإصدارات التالية.
وتعمل هذه الميزة من خلال صور جوجل، التى توفر مجلدًا مغلقًا حيث يمكن تخزين الصور التى يريد المستخدم الاحتفاظ بها سرية.
ويحفظ المجلد المقفل، الصور، بحيث لا تظهر فى مجلدات أخرى، أو مجلدات مشتركة، أو نتائج البحث، والهدف؛ هو إبقاء الصور الحساسة بعيدة عن شريط الكاميرا، دون قلق بشأن عرضها على شخص غير مقصود خلال تصفح الصور الأخرى.
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