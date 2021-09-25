Infinix تستعد لطرح هاتف جديد بـ 1.800 جنيه

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف ببطارية تبلغ 6.000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، ويعمل الهاتف الذكى بنظام التشغيل أندرويد 11، بالإضافة إلى معالج قوى من إنتاج شركة ميدياتك، يتناسب مع سعر الهاتف الذكى الذى ينطلق بتكلفة منخفضة، مقابل 1.800 جنيه، وذلك حسب موقع "gsmarena".

ويتميز هاتف إنفينيكس Hot 10i، شاشة بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت فى الجزء الخلفى للهاتف.

كما احتوى الهاتف الذكى على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وفلاش LED رباعى، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Hot 10i، بواسطة معالج ثمانى النواة من نوع Helio p65، من إنتاج شركة ميدياتك، والذى يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

كما يحتوى هاتف إنفينيكس Hot 10i على تقنية أمان إضافية، وهى تقنية الشحن الآمن التى تقوم بفصل التيار الكهربائى عن الهاتف عند اكتمال شحن البطارية، ويملك الهاتف الذكى محرك Dar-Link لتحسين الألعاب، لتعمل بسلاسة أكبر.