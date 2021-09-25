جدة - نرمين السيد - وأصدرت الشركة تحذيرا رسميا لـ2.65 مليار مستخدم لمتصفحها الشهير "جوجل كروم" بشأن وجود ثغرة أمنية تهدد هذا العدد الضخم من المستخدمين.
ورفضت الشركة الكشف عن كافة المعلومات حول معظم الثغرات المكتشفة، بهدف كسب مزيد من الوقت حتى يتمكن المستخدمون من حماية أنفسهم.
وطالبت جوجل مستخدمى المتصفح كروم بتحميل أحدث إصدار والمسمى 94.0.4606.54، لتجنب التهديد الذى تشغله هذه الثغرات، لكن ليس من المتوقع طرحه أمام المستخدم إلا بعد أيام قد تمتد إلى أسابيع.
وفى الوقت الماضى، حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبرانى فى المملكة العربية السعودية من ثغرات "خطيرة" فى متصفح "غوغل كروم".
وأطلق المركز الوطنى الإرشادى للأمن السيبرانى، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبرانى، تحذيراً أمنياً عالى الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.
ولفت المركز فى تحذيره إلى أن شركة غوغل أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات فى متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثغرة أمنية تهدد 2.65 مليار مستخدم لـ جوجل كروم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.