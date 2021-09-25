الصين تكشف سر طائرتها الكهربائية «جيه - 16 دى»

جدة - نرمين السيد - تستعد الصين للكشف عن طائرتها الحربية الكهربائية "جيه-16 دى" خلال أكبر معرض جوى فى البلاد، من المقرر إقامته الأسبوع المقبل، لعرض مدى تقدمها فى القدرات العسكرية الخاصة بالحرب الكهرومغناطيسية.





وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية - على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت - أن الطائرة "جيه-16 دى"، البديل الكهربائى لنظيرتها "جيه-16"، هبطت فى مدينة زوهاى استعدادا للكشف عنها فى معرض الصين الدولى للطيران والفضاء الذى ينطلق الثلاثاء المقبل ويستمر 6 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة تم طليها بألوان شارة جيش التحرير الشعبى الصينى، وهو ما يدل على أنها دخلت الخدمة بالفعل.

ولفتت إلى أن الطائرة "جيه-16 دى" تتميز بعدد من القدرات الخاصة، وأبرزها وجود عدة هوائيات على جسم الطائرة تم تصميمها لتعطيل وتشويش أنظمة الدفاع الجوية للأعداء وإطلاق صواريخ هجومية مضادة للإشعاع ضد رادارات الخصم.

جدير بالذكر أن الصين هى ثانى دولة فى العالم تطور هذا النوع من المقاتلات الكهربائية بعد الولايات المتحدة التى تمتلك الطائرة "إى إيه-18 جى" المُصممة لتشويش أنظمة العدو وحماية الطائرات الأخرى خلال المهمات الهجومية.