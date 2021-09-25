هواوى تتوصل إلى اتفاق مع مدعين أمريكيين لتسوية قضية الاحتيال المصرفى

جدة - نرمين السيد - توصلت المديرة المالية لشركة (هواوى) الصينية منج وان تشو إلى اتفاق مع مدعين أمريكيين؛ لتسوية قضية الاحتيال المصرفى المقامة ضدها، وذلك فى عملية من شأنها أن تسمح لها بمغادرة كندا وتخفف إحدى نقاط التوتر بين أكبر قوتين فى العالم.





وأكدت الإدارة الأمريكية أن ممثلين عنها سيتوجهون إلى محكمة اتحادية فى بروكلين؛ لمناقشة تسوية للتهم الموجهة إلى "منج". وأُلقى القبض على "منج" فى مطار فانكوفر الدولى فى ديسمبر 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفى والإلكترونى على خلفية مزاعم بتضليل بنك بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال فى إيران.

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