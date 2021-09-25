وزير الاتصالات يفتتح قمة تكنى للتكنولوجيا أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - ويحضر افتتاح "قمة تكنى" سفير السويد بالقاهرة ونائب سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة، وممثل عن سفير جمهورية باكستان، وبشراكة مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا"، و"البريد المصرى"، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووكالة التعاون الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، و"فورى"، و"روش" للرعاية الصحية، و"هيفوس"، و"أدفينتشورز" وصندوق "سند" للاستثمار، إيجبت فنتشورز"، و"زوهو"، و"انيرشيا"، ونوفارتس"، و"JTC".

وقال طارق القاضى مؤسس قمة تكنى فى تصريح اليوم، إن النسخة السابعة من قمة تكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال تستهدف تعزيز وتنمية ريادة الأعمال التكنولوجية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأورومتوسطية من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها فى كل صناعة من الصناعات، ويأتى احتضان مصر لهذه القمة للعام السابع على التوالى تأكيدًا لدور مصر المحورى وبناء على النجاحات التى حققها رواد الأعمال المصريون، وما تشهده ريادة الأعمال فى مصر من تقدم بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمى، لما لذلك من دور فى تنمية الاقتصاد الوطنى وخلق فرص العمل.

وأضاف القاضى أن دورة هذا العام تعقد فى ظل الالتزام بالظروف والإجراءات الاحترازية حماية من كورونا، وسيشارك بها نحو 16.000 ألف مشارك من خلال الحضور الفعلى والأون لاين، وسيقدم من خلالها 300 متحدث - يمثلون الخبراء ورواد الأعمال وممثلى العلامات التجارية العالمية - عصارة خبراتهم فى مجال التكنولوجيا، من شركات "مايكروسوفت" و"فورى" و"روش" و"500 ستارتب" و"نتفليكس" وغيرها، بالإضافة إلى أكثر من 200 مستثمر، بالإضافة إلى المعرض الذى تشارك فيه 800 شركة ناشئة ستعرض أحدث منتجاتها فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وتطبيقاتها، من 70 دولة يمثلون اللاعبين الرئيسين فى صناعة التكنولوجيا.

وكشف محمد الدلال المدير التنفيذى للقمة أن قمة تكنى 2021 ستناقش 11 محورا هى: الابتكار والتكنولوجيا وفرص الاستثمار فى قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والذكاء الاصطناعى والدعاية والإعلان والتنمية العقارية، بالإضافة إلى محور جديد يضاف لأول مرة وهو تكنولوجيا صناعة السينما.

وأضاف أن القمة ستقدم 30 ورشة عمل فى شتى مجالات التكنولوجيا يقدمها متخصصون وخبراء محترفون فى هذه المجالات، بالإضافة إلى منصة "سؤال وجواب" التى يقدم من خلالها 15 جلسة تستضيف خبراء يجيبون على أسئلة الحضور من الشباب، إضافة إلى 180عارضًا سيعرضون أحدث منتجاتهم وشركاتهم، وتقديم فرصة للتشبيك وعمل شراكات من خلال جلسات التعارف.

كما ينظم على هامش القمة حلقة نقاشية خاصة بالاستثمار والفرص المتاحة يشارك فيه مجموعة من المستثمرين، تتناول مستقبل الاستثمار فى الشرق الأوسط، وتتضمن مسابقتين مقدمتين من " ميد إنجلز" و"أليكس انجلز".

وبالنسبة للمسابقات تنظم تكنى 2021 خمسة مسابقات متنوعة تستهدف رواد الأعمال الشباب، أولها فى مجال التكنولوجيا الصحية بدعم وجوائز مقدمة من سفارة السويد بالقاهرة، ومسابقة "ستارت أب ويلد كب" وجائزتها مليون دولار، ومسابقة مقدمة من مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "TIEC" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسابقة مع شعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات "websummit"، والخامسة مع نايل برينورز.