الأميرة ماكو تتنازل عن 1.3 مليون دولار للزواج من أحد العامة

جدة - نرمين السيد - وكشفت مصادر فى الحكومة اليابانية، اليوم السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه وسط الجدل المُثار حول خلاف مالى يتضمن والدة خطيب الأميرة ماكو، أعربت الأميرة عن نيتها التنازل عن المنحة التى تبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكى.

وأوضحت الوكالة أن الأميرة ماكو (29 عاما)، ابنة أخت الإمبراطور ناروهيتو، وخطيبها كاى كومورو (29 عاما) يستعدان للزواج خلال الشهر المقبل، لافتة إلى أن كومورو يخطط للعودة إلى اليابان من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بعد تخرجه من كلية الحقوق بجامعة "فوردهام" بولاية نيويورك، على أن يعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة مع الأميرة ماكو بمجرد زواجهما ليبدأ حياتهما هناك.

وأشارت إلى أنه بموجب القانون اليابانى تخسر سيدات العائلة الملكية حقهن فى الحالة الملكية والحقوق المترتبة عليها بمجرد الزواج من أحد العامة، مضيفة أن عدم حصول الأميرة ماكو على منحة الزواج سيكون المرة الأولى فى تاريخ اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.